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  3. Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenler Türkiye tarafına bırakıldı

Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenler Türkiye tarafına bırakıldı

Göçmenler Yunan askerleri tarafından Türkiye tarafına bırakıldılar. İşte o görüntülerden kareler....

Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenler Türkiye tarafına bırakıldı 115