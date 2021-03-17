Yunanistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yunanistan'ın Bayrağı Nasıldır?
Yunanistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Yunanistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Yunanistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, eskiden Hellas, Balkanlar'da bir ülkedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Dokuz coğrafi bölgeden oluşur:
Yunanistan'ın Başkenti?
“Atina” şehri Yunanistan'ın başkentidir.
Yunanistan'ın Para Birimi Nedir?
“Euro” Yunanistan'ın para birimidir.
Yunanistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Yunanistan'ın telefon alan kodu : + 30
Yunanistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Yunanistan
Yunanistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Atina
Yunanistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Greece
Yunanistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Athens
Yunanistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Athinai
Yunanistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Hellas
Yunanistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Yunanca