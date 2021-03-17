Yunanistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yunanistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, eskiden Hellas, Balkanlar'da bir ülkedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Dokuz coğrafi bölgeden oluşur:

Yunanistan'ın Başkenti?

“Atina” şehri Yunanistan'ın başkentidir.

Yunanistan'ın Para Birimi Nedir?

“Euro” Yunanistan'ın para birimidir.

Yunanistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Yunanistan'ın telefon alan kodu : + 30

Yunanistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Yunanistan

Yunanistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Atina

Yunanistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Greece

Yunanistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Athens

Yunanistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Athinai

Yunanistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hellas

Yunanistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Yunanca

Yunanistan'ın Bayrağı Nasıldır?