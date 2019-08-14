Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar için feribot gönderildi

Yunanistan'ın Semadirek Adası (Samothraki) ile Dedeağaç kenti arasında sefer yapan feribotun arızalanması nedeniyle adada mahsur kalan ve aralarında Türk turistlerin de bulunduğu yaklaşık bin kişinin tahliye edilmesi için bugün öğle saatlerinde yeni feribot gönderildi.

Yunanistan'ın Dedeağaç ile Semadirek Adası arasında sefer yapan tek feribotun arızalanması üzerine, Yunanlılar başka bir feribotu devreye soktu. Ancak bu feribotunda arızalanması üzerine ada ile karanın bağlantısı 6 Ağustos'tan bu yana kesildi. Adada aralarında Türk tatilcilerin de bulunduğu belirtilen bin kişi günlerdir mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için Semadirek Belediyesi, ücretsiz yemek ve konaklama imkânı sağladı. Bu arada adaya tatile gitmek isteyenler ise feribot nedeniyle gidemedi.

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı, yaşanan sorun ve mahsur kalanların tepkileri üzerine devreye girdi. Yunanistan'ın Ege adalarında faaliyet gösteren bir feribot bugün saat 13.30 sıralarında Semadirek Adası'na gönderildi. 600 yolcu ve 70 araç taşıma kapasiteli feribotun adada mahsur kalanları tahliye edeceği belirtildi.