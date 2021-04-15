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  3. Yunanlar tarafından geri itilen 34 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Yunanlar tarafından geri itilen 34 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sullarına geri itilen 34 sığınmacıyı Türk Sahil güvenlik unsurları kara çıkardı. Karaya çıkarılan sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Yunanlar tarafından geri itilen 34 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ege Denizi'nde, Ayvalık ilçesi açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 34 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

 

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