Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu belirtildi. Acı haber sonrası Yunus Emre Yalman kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman Nereli ve Kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

YUNUS EMRE YALMAN KİMDİR?

Yunus Emre Yalman, Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda görevli Piyade Uzman Çavuştur. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE YALMAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yunus Emre Yalman 21 yaşındaydı. Acı haber Osmaniye, Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine ulaştı.

Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar"