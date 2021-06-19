Yurdun batı kesimleri yağışlara teslim! Güneş yüzünü göstermiyor! 19 Haziran 2021 Cumartesi il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale haricinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'e doğu ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, güneyi yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,0 m, gece 1,25 m; Görüş: İyi.