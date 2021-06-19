Yurdun batı kesimleri yağışlara teslim! Güneş yüzünü göstermiyor! 19 Haziran 2021 Cumartesi il il, haritalı hava durumu
Yaz mevsiminin gelmesine rağmen ülkede yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı vurgulandı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale haricinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'e doğu ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, güneyi yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,0 m, gece 1,25 m; Görüş: İyi.