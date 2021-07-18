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Yürek ısıtan manzaralar! Çocuklara bayramlık sürprizi

Tuzla’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Yürek ısıtan manzaralar! Çocuklara bayramlık sürprizi

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi bin 500 çocuğa mutluluk yaşattı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, bağışçıların destekleri bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı dağıtıldı.

Gönül Elleri Çarşısı’nın içerisinde bulunan mağazada yapılan bayramlık dağıtımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı’na gelen çocuklar ile tek tek ilgilendi. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutlulukları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yürek ısıtan manzaralar! Çocuklara bayramlık sürprizi

“BİZİM İÇİN BAYRAM DEMEK ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU DEMEK”

Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, ”Hayat boyu hepimizin uğraşı çocukların mutlu olmasıdır. Bayramlar çocukların sevinçleridir.  Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı sevindirmiş olmanın, onların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim için bayram bu demek aslında. Geçen bayramda da birçok çocuğumuzu sevindirmiştik. Bu bayramda da yine aynı sevinç nasip oldu. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yürek ısıtan manzaralar! Çocuklara bayramlık sürprizi

Çocukların yüzlerindeki bayram mutluluğunun kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirten Fatma Yazıcı, ”Bu sevinci çocukların gözlerinde görmek beni çocukluğuma götürdü. Bayram öncesinde sabaha kadar uyuyamadığım geceleri hatırladım. Kalkıp ayakkabıma baktığım sabahları hatırladım. Gerçekten hala bunu çocukların gözlerinde görüyor olabilmek çok güzeldi” dedi.

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