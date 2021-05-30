Yürek yakan haber! Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş şehit oldu

Bir askerimiz şehit oldu. Acı haber İçişleri Bakanlığı, tarafından duyuruldu. Açıklamada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

EREN-15 OPERASYONUN ÇATIŞMA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin ağır yaralandığı, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine acı haber verildi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. İki çocuk babası olan şehidin komşuları ve yakınları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.