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  3. Yürek yakan haber MSB'den geldi: "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser şehit olmuştur"

Yürek yakan haber MSB'den geldi: "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser şehit olmuştur"

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in Hakkari'de, üs bölgesindeki ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi yaptığı esnada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olduğu bildirildi.

Yürek yakan haber MSB'den geldi: "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser şehit olmuştur"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in şehit olduğu haberini yayımladı. Hakkari'de, üs bölgesinde ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi yaptığı sırada yaralanan Faruk Eser'in , kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari’nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit oldu.

Yürek yakan haber MSB'den geldi: "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser şehit olmuştur"

BAKAN AKAR DUYURDU!

MSB, Piyade Uzman Faruk Eser'in şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Yürek yakan haber MSB'den geldi: "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser şehit olmuştur"

Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser,

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