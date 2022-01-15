Yürekleri ağza getiren olay! Tren raylarına itilen kadın son anda kurtuldu

Başkent Brüksel'deki Rogier metro istasyonunda dün gece saatlerinde meydana gelen olayda durakta metroyu bekleyen bir kadın yolcu, bilinmeyen nedenle bir erkek tarafından raylara itildi.

O esnada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu. Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.

SEBEPSİZ YERE RAYLARA İTMİŞ

Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.