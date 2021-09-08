Yürekleri dağlayan ölüm! Ders esnasında hayatını kaybetti!

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Karşıyaka Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydan geldi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla sabah erken saatlerde evinden okula doğru yol alan 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı. Durumu fark eden sınıf arkadaşları ve öğretmeni 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi raporu için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede Efe Asaf Dur'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE OĞULLARINA VEDA ETTİ

Ailesi ve arkadaşları tarafından edinilen bilgiye göre; gencin daha önce geçirdiği bir sağlık sorunu ve kronik rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Oğlunun cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, karşılaştıkları manzara karşısında şoke geçirdi, ayakta durmakta zorlanan anne babaya diğer yakınları eşlik etti. Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.