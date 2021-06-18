Meditera halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Meditera tıbbi malzeme halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'deSON DAKİKA! HDP iddianamesi için raportörden kabul istemi!İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu umut dağıttı, rahatlama için tarih verdi! Maskeler o tarihten sonra çıkabilirAşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle FOX'da18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar sezon finaliyle Kanal D'deSerdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!Fatma Çelik kimdir? Müge Anlı'da aranan Fatma Çelik öldürüldü mü, kim öldürdü?Neye uğradığını şaşırdı! Balkonda uyuyan kadın kurşunların hedefi oldu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağa çaresizce kurtarılmayı beklerken, yardımlarına AFAD ekipleri koştu. Kuyudan çıkarılan koyunlar sahibine teslim edilirken, kaplumbağa ise doğaya salındı.

Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 3 koyun ve bir kaplumbağa kuyuya düştü. Kuyuya düşen hayvanlar çaresizde bir yardım eli bekledi. İlk olarak durumu fark eden çoban hayvanları kuyudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hayvanları kuyudan çıkarma girişimleri başarısız olunca AFAD ekiplerinden destek istendi.

Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

ÇARESİZ HAYVANLARIN YARDIMINA AFAD KOŞTU

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağa, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki merada küçükbaş hayvan otlatan çoban, 3 koyunun üzeri otlarla kaplı, yaklaşık 4 metre derinliğinde, içinden fiber kabloların geçtiği kuyuya düştüğünü gördü.

Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

KAPLUMBAĞA DOĞAYA SALINDI

Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan çoban, durumu sahibi Abdullah Balkır'a bildirdi. Balkır da 112'den yardım talebinde bulununca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki 3 koyun ile kaplumbağayı çıkardı. Koyunları sahibine teslim eden ekipler, kaplumbağayı da doğaya bıraktı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştuYürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT