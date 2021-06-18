Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Kuyuda çaresizce kurtarılmayı beklediler! Kaplumbağa ve koyunların yardımına AFAD koştu

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 3 koyun ve bir kaplumbağa kuyuya düştü. Kuyuya düşen hayvanlar çaresizde bir yardım eli bekledi. İlk olarak durumu fark eden çoban hayvanları kuyudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hayvanları kuyudan çıkarma girişimleri başarısız olunca AFAD ekiplerinden destek istendi.

ÇARESİZ HAYVANLARIN YARDIMINA AFAD KOŞTU

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağa, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki merada küçükbaş hayvan otlatan çoban, 3 koyunun üzeri otlarla kaplı, yaklaşık 4 metre derinliğinde, içinden fiber kabloların geçtiği kuyuya düştüğünü gördü.

KAPLUMBAĞA DOĞAYA SALINDI

Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan çoban, durumu sahibi Abdullah Balkır'a bildirdi. Balkır da 112'den yardım talebinde bulununca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki 3 koyun ile kaplumbağayı çıkardı. Koyunları sahibine teslim eden ekipler, kaplumbağayı da doğaya bıraktı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı