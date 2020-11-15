Yurt genelinde pazar günü sisli geçecek | İşte 15 Kasım Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu verilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak kamuoyu ile paylaştı. Bu bilgiler kapsamında, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu