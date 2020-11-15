Yurt genelinde pazar günü sisli geçecek | İşte 15 Kasım Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenirken yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış ve yoğun sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu verilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak kamuoyu ile paylaştı. Bu bilgiler kapsamında, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu