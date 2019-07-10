Yusuf Demirkol Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF DEMİRKOL KİMDİR?



Doğum tarihi : 03.Ocak.1980

Yusuf Demirkol kaç yaşında : 39

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Müzisyen

Yusuf Demirkol doğum yeri : Ankara

YUSUF DEMİRKOL BİYOGRAFİSİ



Zakkum grubunun solisti, gitaristi ve bestecisidir.

Yusuf Demirkol, 3 Ocak 1980 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Liseyi Ankara’da bitirdikten sonra 1997 yılında Kıbrıs'a yerleşti. 2 yıl sonra tekrar Ankara’ya döndü.

1999 yılında Cem Senyücel ve Eren Parlakgümüş ile birlikte “Raindog” adlı müzik grubu kurdular. İlk olarak Sinema Bar'da sahne aldılar. Ankara barlarında müzik yaptılar. Emre Yılmaztürk2003 senesinde guruba katıldı. Ankara ’da Raindog olarak ünlendiğinde ağırlıklı olarak İngiliz grupların şarkılarını içeren bir repertuarla sahneye çıkıyorlardı. Daha sonra kendi yazdıkları Türkçe sözlü parçaları kaydedip bu gurubun adını 2007 yılında “Zakkum” olarak değiştirdiler ve ilk albümleri ‘Zehr-i Zakkum’u yayınladılar.

2005 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Ardından yüksek lisansını da yaptı.

2009 yılında askerliğini kısa dönem olarak Mersin, Taşucu’nda 5 ay yaptı.

2011 yılında ikinci albümleri ‘13’ü piyasaya sürdü. ‘Yüzük’ adlı çıkış parçalarından sonra ‘Anason’ adlı parçalarına klip çekildi.

Albümleri:

2007 - Zehr-i Zakkum

2011 - 13

2012 - Ben Böyle Değildim

2013 - Hergün Sonbahar

Klipleri :

"Ah Çikolata"

"Zehr-i Zakkum (düet Teoman)"

"Ahtapotlar"

"Hipokondriyak"

"Anlıyorsun"

"Yüzük"

"Anason"

"Ahtapotlar (Akustik)"

"Ben Böyle Değildim"

"Ben Ne Yangınlar Gördüm"

"Her Gün Sonbahar"

"Gidiyorum Yolcu Et"

"Gökyüzünde"