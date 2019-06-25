Yusuf Erdoğan artık Galatasaraylı!

Galatasaray'ın transfer süreci devam ederken bugün yen ibri haber geldi bile.

Galatasaray yerli rotasyonunda Yusuf Erdoğan hamlesinde mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen genç oyuncu Yusuf, sarı kırmızılı ekibin formasını giyerek poz verdi.

Formasını giyen Yusuf, TL üzerinden 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR

Yusuf Erdoğan, 1992 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Orta sahanın solunda ve sol bekte forma giyebilen Erdoğan, kariyerine 2009 yılında Araklıspor’un altyapısında başladı. Ardından 1461 Trabzonspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu 2013 yılında ise Trabzsonspor’a kiralandı. 2014’te ise Trabzsonspor oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

2017’de 1 milyon euro bonservis bedeli ile Bursaspor’a transfer olan oyuncu yaklaşık 2 sezondur yeşil beyazlı takımın formasını giyiyordu.

26 yaşındaki oyuncu son olarak Galatasaray forması giydiği fotoğraflarla spor basının gündemi oldu.

Bu sezon 27 mücadelede forma giyen Erdoğan, 2 gol ve 2 asist istatistiğine sahip.