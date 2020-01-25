Yusuf Güney'den esnafa sert tepki

Elazığ'a gitmek için yola çıkan Yusuf Güney, fırsatçı esnafın tutumuna dert yandı. Yardım için Elazığ'a giden Güney, "adam fırsatçılıktan ölecek" diyerek sert çıkıştı.

DEPREMZEDELER İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı. Ünlü şarkıcı, 30 liralık battaniyeyi kendisine 120 liraya satmak isteyen fırsatçı esnafa sitem etti.

"BU ZOR ZAMANDA BÖYLE FIRSATÇILARA TİLT OLUYORUM"

Yusuf Güney, "120 lira fiyat çekti bize. Bu zor zamanda İstanbul'dan gelmişim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ADAM FIRSATÇILIKTAN ÖLECEK"

Şarkıcı, "Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar soğukta kalmış, herkes sokakta. Gelmişiz, burada iki hayır işlemeye çalışıyoruz. Adam fırsatçılıktan ölecek" açıklaması sonrası aldığı battaniyeleri depremzedelere ulaştırdı.