Yusuf Halaçoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : 10.Mayıs.1949

Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında : 70

Burcu : Boğa

Meslek : Akademisyen, Tarihçi, Siyasetçi, Milletvekili

Yusuf Halaçoğlu doğum yeri : Kozan, Adana

YUSUF HALAÇOĞLU BİYOGRAFİSİ



Türk Tarih Kurumunun eski başkanlarındandır.

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuştur. 1967 yılında liseyi bitirdi.

1971 yılında İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı oldu.

İstanbul Üniversitesinde 1978 yılında doktor, 1982'de yardımcı doçent, 1983'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçent oldu. 1983-1984 öğretim döneminde Elâzığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı.

1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde görev aldı. 20 Mart 1989 tarihinde profesör oldu. 1989 yılında Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi. Aynı yıl Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin oldu. 17 Aralık 1990'da ise genel müdür yardımcısı oldu. 2 Mart 1992 tarihinde bu görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü.

26 Ağustos 1992 tarihinde Marmara Üniversitesi rektör yardımcısı oldu. 21 Eylül 1993 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008tarihinde bu görevden alındı. Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Müdürlüğü yaptı.

28 Ocak 2011 tarihinde (MHP) Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. 12 Haziran 2011 tarihinde 24.dönem milletvekili seçimlerinde Kayseri MHP milletvekili seçildi.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye-İranParlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir

Çok iyi düzeyde Osmanlıca ve orta düzeyde Fransızca bilen Halaçoğlu, Fatma Nur Halaçoğlu ile evli idi (eşi 2010 yılında vefat etti) ve 4 çocuk babasıdır. Yusuf Halaçoğlu daha sonra 2017 yılında Neval Konuk ile evlendi.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 TBMM Başkanlığı seçimi'nde MHP tarafından Meclis Başkan Adayı gösterildiyse de seçilemedi. 12 Temmuz 2015tarihinde MHP Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı.

10 Mart 2017 tarihinde yapılan MHP Merkez Disiplin Kurulu toplantısında Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf HALAÇOĞLU, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğanhakkında partiden ihraç edilmesine karar verildi.

2017 yılında İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer aldı.İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu Asıl Üyesi olan Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için İYİ Parti'nin milletvekili listesine giremedi.

Yusuf Halaçoğlu, 6 Ağustos 2018 tarihinde İyi partiden ve partideki görevlerinden istifa etti.

Kitapları :

1980 - Ahmed Cevdet Paşa, Mârûzât

1988 - XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyâseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi

2002 - Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller)

1991 - Osmanlı Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı

1982 - Başlangıçtan 1774'e Kadar Osmanlı Tarihi, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi (bir heyetle beraber)

1994 - 90 Numaralı Mühimme Defteri, İstanbul (bir heyetle beraber)

2001 - Türk Tarihinde Ermeniler,(Prof. Dr. A. Süslü, Prof. Dr. F.Kırzıoğlu, Prof. Dr. R.Yinanç ile beraber)

2001 - Ermeni Tehciri ve Gerçekler, Türk Tarih Kurumu Yayınları,

2002 - Facts On The Relocation of Armenians: 1914-1918,

2003 - XIV-XVII. Yüzyılllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,

2006 - Ermeni Tehciri,

2009 - Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar 1453-1650 (6 cilt)