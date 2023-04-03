Yusuf Ornek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Ornek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Ornek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Ornek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Ornek 29 Nisan 2002 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Şahin Örnek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Ornek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teamgeist Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Ornek'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Ornek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Ornek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Ornek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Ornek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Yusuf Ornek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Ornek şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yusuf Ornek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Fortuna Köln (-2017), 1.FC Köln (2017-2021)

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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