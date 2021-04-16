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Yusuf Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın kariyeri

Anadolu Ajansında üst düzey atamalar gerçekleşti. Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmenliği görevini artık Metin Mutanoğlu'nun yerine Yusuf Özhan yürütecek. Gündem olan atamanın ardından Yusuf Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları merak edildi. İşte Yusuf Özhan'ın kariyeri...

Yusuf Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın kariyeri

Metin Mutanoğlu'nun görevi bırakmasının ardından Ajans’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütecek isim de belli oldu. Atama kararına göre Yusuf Özhan Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütecek. Peki Yusuf Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli? 

YUSUF ÖZHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yusuf Özhan daha önce TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü olarak görev yapmaktaydı. 

Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi'nde Iletişim, Kültür ve Teknoloji alanında yüksek lisans yapan Özhan, Bogaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden mezundur. 

Yusuf Özhan TRT World Dijital Haber Müdürü ve TürkMedya'da Dijital Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Özhan yönetici pozisyonu dahil dış haberler alanında 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Özhan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu henüz bilinmemektedir. 

Yusuf Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Özhan'ın kariyeri

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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