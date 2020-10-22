UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Lille ve Sparta Prag arasında oynanan mücadeleye, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damga vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yazıcı, attığı 3 golle galibiyetin baş mimarı oldu. Karşılaşmada 80 dakika oyunda kalan Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Weah'a bıraktı ve teknik ekip tarafından alkışlandı. Lille'de forma giyen bir başka milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Sparta Prag karşısında gol perdesini 45. dakikada açan Yusuf Yazıcı, takımının ilk yarıyı önde kapatmasını sağladı. İkinci yarının hemen başında eşitliği sağlayan Sparta Prag'ın hevesini kursağında bırakan milli oyuncu, 60. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Maçta kontrolü eline alan Lille, 66. dakikada Ikone ile 3-1 yaptı.

Maçın skorunu ise 75'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gol belirledi: 4-1

Bu skorla Lille gruptaki ilk maçında hanesine 3 puan yazdırarak liderliğe yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise Celtic'in konuğu Serie A'nın köklü kulübü Milan'dı. Karşılaşma konuk ekip Milan'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçlar sonrası H Grubu'nda sıralama şöyle oldu. 1. Lille (3 Puan), 2. Milan (3 Puan), 3. Celtic (0 Puan), 4. Sparta Prag (0 Puan)