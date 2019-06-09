Yusuf Yazıcı'ı internette araştırılıyor. "Yusuf Yazıcı kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Yusuf Yazıcı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

YUSUF YAZICI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Ocak 2008 tarihinde Trabzonspor takımının alt yapısında futbol yaşantısına adım atan genç futbolcu Yusuf Yazıcı 21 Aralık 2015 yılında yine Trabzonspor takımı ile profesyonel futbol kariyerinin başlangıcını yapmıştır.

Yusuf Yazıcı 8 yaşında iken okul seçmelerinde keşfedilmiş ve Trabzonspor takımına kazandırılmıştır. Aslen Trabzon Çaykara’lıdır.

Süper Lig’de son dönemlerde büyük bir çıkış yakalamış ve attığı gollerle birlikte Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Başarılı futbolu ile parmak ısırtan futbolcu dünya kulüpleri sıraya girmiş durumda. Monaco, Tottenham ve son olarak Machester City takımının talip olduğu Yazıcı için Manchester City takımının girişimlerde bulunduğu belirtilmiştir.