Yuta Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuta Arai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuta Arai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuta Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuta Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Arai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Arai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Arai 13 Haziran 2004 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒井 悠汰 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Arai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuta Arai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuta Arai'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuta Arai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Arai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuta Arai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Arai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2023 yılında Shohei HS

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Yuta Arai kimdir

Yuta Arai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Arai şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2012 -2017.3 FC Shiraoka Minami
2017.4-2020.3 FC LAVIDA
2020.4- Shohei High School

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Yuta Arai nereli

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