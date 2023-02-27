Yuta Fujihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Fujihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Fujihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Fujihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Fujihara 9 Nisan 1999 tarihinde ---, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤原 悠汰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Fujihara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Yuta Fujihara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuta Fujihara'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuta Fujihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Fujihara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuta Fujihara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Fujihara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

27 Haziran 2022 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Yuta Fujihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Fujihara şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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