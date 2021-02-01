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  3. Yüz yüze eğitim için 15 Şubat işaret edilmişti! Kabinede kritik görüşme

Yüz yüze eğitim için 15 Şubat işaret edilmişti! Kabinede kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında görüşülecek en önemli konu başlıklarından biri de yüz yüze eğitim tarihi olacak.

Yüz yüze eğitim için 15 Şubat işaret edilmişti! Kabinede kritik görüşme

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.30'da yapılacak Kabine Toplantısında ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak.  Toplantıda 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından yüz yüze eğitime dair bir ilke kararı aldıklarını ve okulları açmayı düşündüklerini belirtmişti. 

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ise öğretmenlerin aşılanmadan okulların açılmasını doğru bulmayarak 15 Şubat için 'erken' demişti ve yüz yüze eğitim için 15 Mart'ı tavsiye etmişti. 

Yüz yüze eğitim için 15 Şubat işaret edilmişti! Kabinede kritik görüşme

Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.

Yüz yüze eğitim için 15 Şubat işaret edilmişti! Kabinede kritik görüşme

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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