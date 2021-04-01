Normalleşme süreci içerisinde artan vakalar nedeniyle veli ve öğrenciler tedirgin. Kısmi olarak devam eden yüz yüze eğitimin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Peki yüz yüze eğitimle ilgili hangi kararlar verildi? Yüz yüze eğitim iptal mi edildi 2021? Okullar yeniden mi kapatılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ EDİLDİ 2021?

Yüz yüze eğitimde iptal söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze ve uzaktan eğitime il bazlı kararlarla devam edileceğini bildirdi.

Buna göre, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçişe, il bazlı karar verilecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı yüz yüze eğitim yapacak.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

OKULLAR YENİDEN Mİ KAPATILACAK?

MEB, okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime il bazlı karar verileceğini duyurdu. Yani illerin vaka durumuna göre her ilde farklı kararlar alınabilecek.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak.



Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.



Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.



Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak,