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Yüz yüze eğitim kapanacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi edildi? | 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Erdoğan 'Yüz yüze eğitim' konusunda da duyuruda bulundu. Peki Yüz yüze eğitim kapanacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi edildi? | 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara mı verildi? İşte detaylar...

Yüz yüze eğitim kapanacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi edildi? | 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Erdoğan 'Yüz yüze eğitim' konusunda da duyuruda bulundu. Peki Yüz yüze eğitim kapanacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi edildi? | 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara mı verildi? İşte ayrıntılar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma kararı aldıklarını duyurarak detayları açıkladı.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacağı belirtildi. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bakanlık, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir." ifadesini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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