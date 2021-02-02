Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarındaki tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze tam zamanlı eğitime geçileceğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle okula gitmek istemeyen ve çocuğunu yüz yüze eğitime yollamak istemeyen veliler Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak 2021? Okula gitmek zorunlu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade eden Bakan Selçuk, "1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik." dedi. Peki okula gitmek istemeyenler ne yapacak?

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Bazı öğrenciler 'okula gitmek istemiyorum' diyor. Veliler de vaka sayıları azalmadan çocuklarını riske atmak istemiyor. Peki okulda yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Koronavirüs vaka sayısında artış olması durumunda eğitime ara verileceğini dile getiren Bakan Selçuk, "Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak. Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik." diye konuştu.

Okula gitmek zorunlu olmayacak. Dileyen öğrenciler okula gitmeden uzaktan eğitime devam edebilecek. Kararı veliler verecek.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır."