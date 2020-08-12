Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Toplantıda 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulların durumu da görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar.

YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇİLECEK?

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek.

Bilim Kurulu Toplantısında, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alındı.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantının ardından tavsiye kararında yüz yüze eğitimin önümüzdeki en az 1 ay boyunca başlatılmaması ve yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi konuşuldu.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

Bakan Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrenicinin gözünün içine bakar derse öyle başlarız. Bunun böyle devam etmesi için herkesi sorumlu olmaya devam ederek okulları birlikte açaçağız dedik.

Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılını nasıl başlayacağımız ile ilgili karalarımızı olgunlaştırdık. Bilim Kurulumuzun tavsiye kararları neticesinde aşamalı, kademeli eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.

21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Klavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir takım rehberler hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağı konusunda ayrıntısını devam ettireceğiz. Tenefüslerde ve neyi ne yapacakları bu klavuzlarda yer alıyor.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.

Okulların hijyenini sağlamak için personel alımları da devam ediyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğu somut olarak ortaya konulmuş ve takibi de devam ediyor."