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  3. Yüz binlerce üniversite öğrencisine müjde! KYK burs ve kredi ödemeleri bugün başlıyor

Yüz binlerce üniversite öğrencisine müjde! KYK burs ve kredi ödemeleri bugün başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye verilecek ödemelerin bu gece yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Yüz binlerce üniversite öğrencisine müjde! KYK burs ve kredi ödemeleri bugün başlıyor

Bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin burs ve kredileri için bekleyiş sona erdi. İlk ödemeler bu gece hesaplara yatıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı.

3 AY BİRDEN YATACAK

Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini belirten Bakan Kasapoğlu, ekim, kasım, aralık aylarına yönelik burs-kredilerin 28 Aralık’ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 28 Aralık’ta, “2” olanlar 29 Aralık’ta, “4” olanlar 30 Aralık’ta, “6 ve 8” olanlar 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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