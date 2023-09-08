Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?

Beyin hücrelerinin yıkımı aslında son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir tabir. Çünkü Alzheimer olan kişiler beyin hücrelerinin tamamen yıkıldığını göstermektedir.

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Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?

Alzheimer, son yıllarda artış gösteren en önemli hastalıklardan bir tanesidir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular, “Bu nedenle hastalığa karşı erken yaşlardan itibaren bazı önleyici tedbirleri alışkanlık haline getirmekte büyük yarar var” dedi.

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Alzheimer’a Karşı Neler Yapılabilir?

Beyin hücrelerinin yıkımı aslında son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir tabir. Çünkü Alzheimer olan kişiler beyin hücrelerinin tamamen yıkıldığını göstermektedir. Yakın zamanı hatırlamayan bu kişiler için hayat çoğu zaman eski, çocukluk zamanındaki gibidir. İlgiye ve sevgiye muhtaç olan bu insanların en önemli ortak noktası yaşlarıdır.

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Alzheimer bir yaşlılık hastalığıdır! Genellikle 65 yaş sonrasında görülür. Ancak bazı tedbirler alarak görülme yaşını artırmak mümkün iken hastalığın ilerlemesini de durdurma şansı vardır. İşte bunlardan bazıları:

  • Beyninizi sık sık uyarın ve ona farklı şeylerden bahsedin
  • Yeni şeyler öğrenmek için hevesli olun
  • Besinlerinize dikkat edin ve daha çeşitli bir beslenme programı uygulayın
  • B12 vitamini ile folik asit sizlerin vazgeçilmezleriniz arasında olsun
  • Tansiyon ve şekerinizi devamlı ölçtürün
  • Fazla kilolarınızdan kurtulun
  • İşitme sorunu varsa eğer bununla ilgili tedavi olun
  • İyi bir uyku çekin

Bunun gibi basit ama etkili olan adımlar ile birlikte kısa sürede bu hastalığı durdurmak, başlamadı ise ertelemek mümkündür.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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