Zabıta, esnafı çocuğunun gözü önünde darp etti

Kayseri'nin en büyük ilçesi Talas'ta yol üzerinde bulunan tekerli standın kaldırılması yönünde esnafa uyarıda bulunan Belediye Zabıtaları bir anda tartışmaya tutuştu. Esnaf ve zabıta arasında başlayan tartışmada zabıtalar esnafı çocuğunun gözleri önünde darp etmeye başladı.

O anlar tanık olan esnafın küçük çocuğu korkudan ağlamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde babasının şiddete uğradığını gören çocuğun koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyadan tepki toplamasının ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açıklamada bulundu.

''BU KABUL EDİLEMEZ''

Başkan Yalçın, "Dün meydana gelen müessif olaya karışan zabıta personellerimiz hakkında sabah mesaisinin ilk saatlerinde soruşturma başlatılmıştır. Böyle bir olayın tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye konuştu.