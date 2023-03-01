Zac Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zac Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zac Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zac Smith 15 Eylül 2000 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zac Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Zac Smith'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zac Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zac Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zac Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zac Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bristol U21

19 Ağustos 2019 yılında Taunton Town

1 Ocak 2020 yılında Bristol U21

3 Ocak 2020 yılında Bath City

1 Mayıs 2020 yılında Bristol U21

2 Ağustos 2021 yılında Taunton Town

Zac Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zac Smith şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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