Zafer Algöz Serdar Ortaç'a tepki gösterdi: 'Yokluğu bizim için kazançtır'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası, Beşiktaş taraftarını kızdıracak harekette bulundu.

Ortaç Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutladığı sırada argo ifadeler kullandı. Yaşanan olayın ardından Beşiktaş kulübü harekete geçerek Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine Serdar Ortaç, özür dilediği bir video paylaştı. Videoda Ortaç: "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.

ZAFER ALGÖZ'DEN SERT YANIT GELDİ

Ortaç'a bir başka tepki de fanatik Beşiktaşlı Zafer Algöz'den geldi. Ortaç'a oldukça sert sözler sarfeden Algöz: "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerinde bulundu.