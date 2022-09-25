Zafer Partisi Kurucusu istifa etti! Giderayak Ümit Özdağ'ın zorbalıklarını bir bir ifşa etti! "20 kişi ile birlikte beni..."

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, partiden istifa ettiğini duyurarak Ümit Özdağ'ı ifşa etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Zafer Partisi Kurucusu istifa etti! Giderayak Ümit Özdağ'ın zorbalıklarını bir bir ifşa etti! "20 kişi ile birlikte beni..."

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin saldırısına uğradıklarını duyurdu. Çam, Zafer Partisi'nden istifa ettiğini söyledi.

Çam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği'nden ve parti üyeliğinden istifa ettim. Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadesini kullandı.

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