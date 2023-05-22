Zafer Partisi'nden açıklama! Sinan Oğan'ın kararı partimizi bağlamamaktadır!

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün yaptığı açıklama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu açıklama üzerine Zafer Partisi'nden twitter apar topar açıklama yapıldı.

"Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." .