Zak Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zak Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zak Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zak Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zak Mitchell 7 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zak Mitchell Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Zak Mitchell'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zak Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zak Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zak Mitchell şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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