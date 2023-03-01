Zak Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zak Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zak Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zak Mitchell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.