Zakhele Lepasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhele Lepasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhele Lepasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhele Lepasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhele Lepasa 19 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Zakhele Lerato Lepasa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhele Lepasa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakhele Lepasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zakhele Lepasa'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhele Lepasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lepasazakhele?s=20&t=jmDr2sqkbi71JAvOL4_qEA

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http://instagram.com/zakhelelepasa/

Zakhele Lepasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhele Lepasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakhele Lepasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhele Lepasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında Stellenbosch FC

30 Ocak 2019 yılında Orlando P. Res.

31 Ocak 2019 yılında TS Galaxy FC

30 Haziran 2019 yılında Orlando P. Res.

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

31 Ocak 2023 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Zakhele Lepasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhele Lepasa şuan SuperSport United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zakhele Lepasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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