Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul neden yayınlanmadı?
Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan Zalim İstanbul bu akşam yayınlanmadı. Peki Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul neden yayınlanmadı? işte detaylar..
37.bölümü heyecanla beklenen Zalim İstanbul'un yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Peki Zalim İstanbul neden yok? Neden yayınlanmadı?
ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK?
İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması: Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.
Zalim İstanbul Dizisinin 36. Bölüm Özeti
Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur. Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.
ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?
Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan
AGAH KARAÇAY
Deniz Uğur
SEHER YILMAZ
Mine Tugay
ŞENİZ KARAÇAY
Ozan Dolunay
CENK KARAÇAY
Simay Barlas
DAMLA KARAÇAY
Berker Güven
NEDİM KARAÇAY
Bahar Şahin
CEREN YILMAZ
Sera Kutlubey
CEMRE YILMAZ
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