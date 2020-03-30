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Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul neden yayınlanmadı?

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan Zalim İstanbul bu akşam yayınlanmadı. Peki Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul neden yayınlanmadı? işte detaylar..

Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul neden yayınlanmadı?

37.bölümü heyecanla beklenen Zalim İstanbul'un yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Peki Zalim İstanbul neden yok? Neden yayınlanmadı?

ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK?

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması: Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.

Zalim İstanbul Dizisinin 36. Bölüm Özeti

​Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur. Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

İdris Nebi Taşkan




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