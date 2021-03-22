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Zambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zambiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Zambiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zambiya ya da resmî adıyla Zambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güney bölümünde denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke Zambiya ismi ile bağımsızlığını kazanmadan önce Kuzey Rodezya adı ile 1924 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesi olmuş ve bu tarihten sonra da Birleşik Krallık'ın himayesi altına girmiştir.

Zambiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Zambiya 19010000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 64. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0024 olduğu görülmektedir.

Zambiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 58000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Zambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zambiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Zambiya'nın yüz ölçümü 749973  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Zambiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 9220  km²    Karasal Alan : 743398 km²

Zambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zambiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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