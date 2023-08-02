Market poşetlerine yüzde 54 zam geldi! Tüketicilere yansıtılmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan son karar göre marketlerde satılan plastik poşet fiyatlarına zam geldi. Ancak bu zam tüketicilere yansıtılmayacak, marketler sattıkları her bir poşet için devlete 0.385 Kuruş olarak ödeyecek.

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Market poşetlerine yüzde 54 zam geldi! Tüketicilere yansıtılmayacak!

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

4,5 YIL SONRA YÜZDE 54 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre; plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.

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1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım payı tutarlarının 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11. maddesi gereğince verilmiştir" denildi.

25 KURUŞTAN SATILMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan poşetlerin son tüketiciye 25 kuruştan satılmaya devam edileceği öğrenildi.

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