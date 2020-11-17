Fenerbahçe Beko'da Sırp rüzgarı esmeye devam ediyor. Sırp koç Igor Kokoskov'un ardından idari kadroya bir Sırp isim daha getiriliyor. Sırbistan basınında çıkan haberlere göre, Zarko Cabarkapa ile anlaşan Fenerbahçe, Sırp yöneticiyi Maurizio Gherardi'nin yardımcısı olarak görevlendirmesi bekleniyor. Peki, Zarko Cabarkapa kimdir, kaç yaşında, hangi ülke vatandaşı? İşte detaylar...

ZARKO CABARKAPA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ ÜLKE VATANDAŞI?

Žarko Čabarkapa, Karadağlı-Sırp profesyonel basketbol yöneticisi ve en son Crvena zvezda'nın spor direktörlüğünü yapmış eski bir oyuncu. 2.11 metre boyuna sahip olan Cabarkapa, Beopetrol, Budućnost, Phoenix Suns ve Golden State Warriors için power forvet pozisyonunda oynadı.

Zarko Cabarkapa, 2002'de Indianapolis'te dünya şampiyonluğuna ulaşan Sırbistan Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.

Oyunculuk kariyeri sonrasında ise Cabarkapa; 2015-19 yılları arasında Adriyatik Ligi'nde, geçen sezon ise Sırp ekibi Kızılyıldız'da sportif direktör olarak görev yaptı.