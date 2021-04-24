Kanuni döneminde yapıldı, Diyarbakır'ın tarihi "Küpeli Kapısı" 6 yıl sonra geçişlere açıldıNesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih belli olduSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni Terörü paylaşımı!Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydıAytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTürkiye'den Nepal'e uzanan yardım eli! 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldıEkipler iş başında! Kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'de temsilcilik açan Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldıRamazan ayı için getirildi, Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyor
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği bir birine kattı. Dört nala araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı. Kendini trafiğin ortasında bulan zavallı hayvanın ürkmesi dikkat çekti.

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşturmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.

Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetleri arkasına takan at, hiç kimseyi umursamadan koşturmaya devam etti. Sol şeritte sıkıştırılan at, kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı. Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Zavallı hayvanın trafik paniği! Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT