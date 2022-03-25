Zayıflatıyor ve uzun süre tokluk hissi veriyor! Diyetisyen anlattı, okurlar dolaplarında o besinlere yer açtı! İşte, altın değerinde, kalp dostu 5 besin

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler, uzun süre tokluk hissi yaratan ve aynı zamanda vücudu dengeleyen besinleri araştırmaya başladı. Diyetisyen Kübra Zora, diyette veya günlük yaşamda tüketildiği takdirde mucizevi sonuçları beraberinde getiren besinleri tek tek sıraladı. İşte, insan vücudunda altın değeri taşıyan o besinler...

GÖBEK DÜŞMANI, KALP DOSTU

Diyetisyen Kübra Zora, "Göbek düşmanı, kalp dostu" dediği besinleri sıraladı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra ara öğünün atlanılmaması gerektiğine dikkat çeken Zora, "Çevremizde kendini aç bırakarak zayıflayacağını düşünen çok fazla yakınımız var. Bu düşünce insan bedenini hem yoran, hem de şaşırtan bir yöntemdir. Kendinizi bir yandan aç bırakıp, bir yandan ani bir şekilde doyurursanız, hem kilo veremezsiniz, hem de yaşam kalitenizi düşürmüş olursunuz. Yorgunluğun çoğu zaman nedeni tempo olarak bilinir. Aslında insanların beden yorgunluğunun temelinde beslenme yatar. Doğru bir şekilde beslenip, su veya meyve, sebze tüketiminizi arttırdığınızda güne daha dinç başladığınızı sizler de fark edeceksiniz. Ara öğün atlamadan, günde 3 veya 4 öğün az ve sık yemeniz, aralıklı oruçtan çok daha hızlı kilo vermenizi sağlayacaktır." ifadelerine yer vererek, göbek düşmanı, kalp dostu olan 8 besini sıraladı.

YUMURTA

Yumurtanın her kahvaltıda muhakkak tüketilmesi gerektiğini, çoğu insanın pek sevmediği beyaz kısmının ayırılmaması gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Kübra Zora, "Yumurta, doygunluk hissini sizlere en doğru yoldan sağlayabilecek ilk besin. Yüksek protein içeren altın değerindeki bu besin vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içerisinde bulundurur. Dolayısıyla insan vücudunun üretemediği bu aminoasitlerin sindirilmesinin ardından, bağırsaklarınızdaki tokluk hissi veren hormonların salınmasını tetikliyor." şeklinde konuştu.

TATLI PATATES

Fırınlanmış veya haşlanmış patatesin besin kaynağını bakımından oldukça zengin olduğuna değinen Kübra Zora, "Bir tabak haşlanmış ya da fırınlanmış tatlı patatesin insan vücuduna zararı değil, faydası var. Patates tam bir enerji kaynağıdır. Yüksek lif içerdiğinden sizleri uzun süre tok tutacaktır. Fırına gönderilecek olan patatesin tadı yavan gelebilir. Bu sebeple biraz zeytin yağı ve dilediğiniz baharatlarla yiyeceğinize tat verebilirsiniz. Hazırladığınız tabaktaki patatesin, 1 ince dilim ekmekle aynı kaloride olduğunu da söylemekte fayda var." ifadelerine yer vererek, patatesin anlatıldığı şekilde tüketilmesinin bir sakıncası olmadığını belirtti.

SARIMSAK

Kimileri sarımsağın kokusundan, kimisi ise tadından pek hoşlanmasa da sarımsak, kalp dostu olmasının yanı sıra kalori yakma konusunda oldukça başarılıdır. Diyetisyen Zora, sarımsağın metabolizmayı hızlandırdığını belirterek, "Düzenli sarımsak tüketiminde metabolizma mutlaka hızlanacaktır ve bununla birlikte yağ yakımı da devreye girecektir. Diyetsiz ya da sporsuz tek başına yutulan sarımsak sadece metabolizmayı hızlandırırken, bunu egzersizlerle desteklediğiniz takdirde olumlu sonuçlar alırsınız" dedi.

ISPANAK

"Ispanak, potasyum ve posadan zengin olup, kan basıncını kontrol ediyor" diyen Diyetisyen Zora, aynı zamanda bu besinin kolesterolü düşürdüğüne ve kalp kasının düzenli çalışmasına etki ettiğini belirterek, semizotunun da tıpkı ıspanak gibi işlevleri olduğunu söyledi.

KURU BAKLAGİLLER

Diyetin olmazsa olmazı kuru baklagiller için okurlarını bilgilendiren Diyetisyen Kübra Zora, "Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut gibi bakliyatların içerisindeki lif ve B grubu vitaminleri kalp sağlığını korurken, sizleri uzun süre tok tutacaktır. Lif ve vitaminleri bir arada barındıran bu besinler, vücudunuzun dinlenmesi ve dinçliğinde de önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.