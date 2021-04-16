Zehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Manşet Haberleri

En güncel verilerle il il haftalık vaka sayısı ve tüm illerin vakalarındaki artış oranı

SON DAKİKA! Kalabalığa ateş açıldı... Ölü ve yaralılar var

Ücretsiz izin desteğinde değişiklik: Torba yasa kabul edildi! Artık bu sektörler de aylık bin 500 lira ödenekten yararlanabilecek!

SON DAKİKA! Soruşturma devam ediyor! Emekli amiral ve general ifade için çağırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!