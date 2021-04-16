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  3. Zehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Zehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kütahya'da polis ekipleri bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Zehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkıyatı yaptığının belirlenmesi üzerine aracı takibe alındı. Kütahya-Eskişehir karayolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K.'nın sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüpheli İ.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

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