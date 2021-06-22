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  3. Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul 38 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona helikopterle destek sağlandı.

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

38 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar oldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

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