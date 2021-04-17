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  3. Zehir tacirlerine operasyon! Balıkesir’de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Zehir tacirlerine operasyon! Balıkesir’de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Balıkesir'de Narkotik polisleri kent merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı göz altına aldı.

Zehir tacirlerine operasyon! Balıkesir’de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 16.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 ayrı çalışmada 7 şahıs yakalarken, yakalanan 7 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 25 adet sentetik ecza hap, 2,85 gram metamfetamin, 4,38 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 1,54 gram esrar ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirlerine operasyon! Balıkesir’de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Zehir tacirlerine operasyon! Balıkesir’de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

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