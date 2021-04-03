İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikoduarına karışan Zehra Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları merakla aratılmaya başlandı. Bu soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

ZEHRA YILMAZ KİMDİR, NEREL, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında doğan Zehra Yılmaz, Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema mezunudur. Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi alan Zehra Yılmaz ilk oyunculuk deneyimini Kanal D’de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile yaşamıştır. Daha sonra Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada’nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019’da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol almıştır. 27 yaşındaki güzel oyuncu dizilerinin yanı sıra 2019 yılında "Baba Parası" isimli sinema filminde oynamıştır.

Yer aldığı diziler: Gençliğim Eyvah (Çağla, atv, Süreç Film, 2020)

Kimse Bilmez (Tuğçe Işık, Atv, Baba Yapım, 2019)

Cennetin Gözyaşları (Melisa Soyer)

Kara Yazı (2017),

Bodrum Masalı (Rana, Kanal D, 2016),

Gönülçelen (atv, 2010)

ZEHRA YILMAZ- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AŞK MI YAŞIYOR, SEVGİLİ Mİ?

Zehra Yılmaz'ın ve Çağlar Söyüncü'nün İnstagram'da birbirlerini karşılıklı olarak takip etmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. İkilinin aşk yaşayıp yaşadıkları bilinmiyor.