Zekanızı test edin! 7 saniyede X'ler içinden gizlenmiş 5 Y'y ibulabilir misiniz?

Zekâ testleri, kişinin yanal düşünme yetisini kullanmasını ister. Bu düşünme yetisi, zekâ testlerini çözmek için geleneksel yaklaşımın dışında farklı ve üretici çözümler arar.

Zekâ testleri, bolca dikkat ve analitik düşünme gerektirdiği için çözmesi zor ve eğlencelidir. Düzenli olarak zekâ testleri çözen kişiler problem çözme becerilerini ve üretken zekâlarının gelişmesini sağlar.

Zekâ testleri aratılırken internet üzerinde bir dizi seçenek bulunur. Bunların bazıları gözlem yeteneğinizi sorgularken bazıları da analitik düşünme ve olay örgüsü tamamlama becerilerinizi kullanmanızı ister.

B izde bugün sizler için gözlem yeteneğinizi zorlayacak dikkatinizi içerisine hapsedecek bir tane zekâ testi hazırladık. Tüm dikkatinizi toplayıp, cevabı bulmaya hazırsanız hadi başlayalım!

7 SANİYE İÇİNDE GÖRSELDE GİZLİ OLAN 5 Y'Yİ BULUN

7 SANİYE İÇERİSİNDE GÖRSELDE GİZLİ OLAN 5 Y’Yİ BUL

Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!

Zekâ testi görselimiz yukarıdaki görüldüğü gibi birkaç satır ve sütun içerisinde X harflerinden oluşmaktadır. Yalnız bu X harflerinin arasında toplam 5 tane Y harfi gizlenmiş. Sizden istenen yukarıdaki görselin içerisine gizlenen 5 Y harfini 7 saniye içerisinde bularak olağanüstü vizyonunuzu ve keskin gözlerinizi kanıtlamanız.

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7, 6, 5, 4, 3…

Zekâ testini verile süre boyunca çok dikkatli bir şekilde inceleyin. Arkada akan sürenin dikkatinizi dağıtmasına ve konsantrasyonunuzu bozmanıza izin vermeyin.

Görseldeki hatayı 7 saniye içerisinde bulanlar bir atmacadan daha keskin gözlere ve olağanüstü bir vizyona sahip olduğu bir gerçek. Örüntüdeki sıralamayı bozan Y harfleri, aslında onlar için birer düzen bozucu.

BULAMAYANLAR İÇİN BİR KEZ DAHA DENEYELİM

Zekâ testleri denemelerine yeni başlayanlar için bu tür görseller bazen biraz karmaşık gelebilir. Bu yüzden şimdi bir derin nefes alıp tekrar süreyi baştan başlatın.

İŞTE X’LER ARASINA GİZLENMİŞ 5 ADET Y HARFİ

Ve sürenin sonuna geldik. Arka planda zaman akarken odaklanmanın aslında ne kadar zor olduğunu bir kez daha fark ettik. Cevaplar bulunca görsele tekrar baktığınızda aslında her şey nasılda ortada geliyor değil mi?

İşte bulamayanlar ve eksik bulanlar için görselde gizlenen 5 tane Y harfi…

Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun !Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!

Peki, siz verilen sürede görselde gizlenen Y harflerini bulabildiniz mi? Ya da bulduysanız kaç saniye de buldunuz? Bizimle yorumlarda paylaşın!

KAYNAK:HABER7

