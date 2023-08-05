Zekanızı test edin! 7 saniyede X'ler içinden gizlenmiş 5 Y'y ibulabilir misiniz?

Zeka testleri insanların sonucu insanların dikkatinizi ve vizyonunuzu belirlemede önemli bir deney, sizler için zekanızı ve vizyonunuzu test edecek mükemmel bir zeka testi. 7 saniyede X'ler içinden gizlenmiş 5 Y'y ibulabilir misiniz?

YAYINLAMA
Google News
Zekanızı test edin! 7 saniyede X'ler içinden gizlenmiş 5 Y'y ibulabilir misiniz?

Zekâ testleri, kişinin yanal düşünme yetisini kullanmasını ister. Bu düşünme yetisi, zekâ testlerini çözmek için geleneksel yaklaşımın dışında farklı ve üretici çözümler arar.

Zekâ testleri, bolca dikkat ve analitik düşünme gerektirdiği için çözmesi zor ve eğlencelidir. Düzenli olarak zekâ testleri çözen kişiler problem çözme becerilerini ve üretken zekâlarının gelişmesini sağlar.

Zekâ testleri aratılırken internet üzerinde bir dizi seçenek bulunur. Bunların bazıları gözlem yeteneğinizi sorgularken bazıları da analitik düşünme ve olay örgüsü tamamlama becerilerinizi kullanmanızı ister.

B izde bugün sizler için gözlem yeteneğinizi zorlayacak dikkatinizi içerisine hapsedecek bir tane zekâ testi hazırladık. Tüm dikkatinizi toplayıp, cevabı bulmaya hazırsanız hadi başlayalım!

7 SANİYE İÇİNDE GÖRSELDE GİZLİ OLAN 5 Y'Yİ BULUN

ekran-goruntusu-2023-08-05-135737.png

7 SANİYE İÇERİSİNDE GÖRSELDE GİZLİ OLAN 5 Y’Yİ BUL

Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!

Zekâ testi görselimiz yukarıdaki görüldüğü gibi birkaç satır ve sütun içerisinde X harflerinden oluşmaktadır. Yalnız bu X harflerinin arasında toplam 5 tane Y harfi gizlenmiş. Sizden istenen yukarıdaki görselin içerisine gizlenen 5 Y harfini 7 saniye içerisinde bularak olağanüstü vizyonunuzu ve keskin gözlerinizi kanıtlamanız.

7, 6, 5, 4, 3…

Zekâ testini verile süre boyunca çok dikkatli bir şekilde inceleyin. Arkada akan sürenin dikkatinizi dağıtmasına ve konsantrasyonunuzu bozmanıza izin vermeyin.

Görseldeki hatayı 7 saniye içerisinde bulanlar bir atmacadan daha keskin gözlere ve olağanüstü bir vizyona sahip olduğu bir gerçek. Örüntüdeki sıralamayı bozan Y harfleri, aslında onlar için birer düzen bozucu.

BULAMAYANLAR İÇİN BİR KEZ DAHA DENEYELİM

Zekâ testleri denemelerine yeni başlayanlar için bu tür görseller bazen biraz karmaşık gelebilir. Bu yüzden şimdi bir derin nefes alıp tekrar süreyi baştan başlatın.

İŞTE X’LER ARASINA GİZLENMİŞ 5 ADET Y HARFİ

Ve sürenin sonuna geldik. Arka planda zaman akarken odaklanmanın aslında ne kadar zor olduğunu bir kez daha fark ettik. Cevaplar bulunca görsele tekrar baktığınızda aslında her şey nasılda ortada geliyor değil mi?

İşte bulamayanlar ve eksik bulanlar için görselde gizlenen 5 tane Y harfi…

spceh-1691225249-1297.webp

Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun !Olağanüstü vizyonunuzu kanıtlama zamanı: X’lerin arasına gizlenmiş 5 Y’yi 7 saniyede bulun!

Peki, siz verilen sürede görselde gizlenen Y harflerini bulabildiniz mi? Ya da bulduysanız kaç saniye de buldunuz? Bizimle yorumlarda paylaşın!

KAYNAK:HABER7

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 Üniversitenin rektörü değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 Üniversitenin rektörü değişti!
KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! Sınava girenlerin heyecanla beklediği an geldi!
KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! Sınava girenlerin heyecanla beklediği an geldi!
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!
Son Haberler
Nikaha 1 gün kala kaçtı! Gelinin intikamı acı oldu!
Nikaha 1 gün kala kaçtı! Gelinin intikamı acı oldu!
Hipodromdaki yangın çıkmıştı, bakın yangını kim çıkardı, nerde ve nasıl yakalandı?
Hipodromdaki yangın çıkmıştı, bakın yangını kim çıkardı, nerde ve nasıl yakalandı?
Şarkıcı Fedon'dan Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamamasına çok sert tepki gösterdi! "Ben bir Türk evladıyım"
Şarkıcı Fedon'dan Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamamasına çok sert tepki gösterdi! "Ben bir Türk evladıyım"
Sağ olarak ele geçirilen Marya Umut kod adlı kadın terörist Mehmetçiği böyle anlattı:
Sağ olarak ele geçirilen Marya Umut kod adlı kadın terörist Mehmetçiği böyle anlattı:
KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!
KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
Çok Okunanlar
FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda skandal! Somalili yarışmacı sahte atlet çıktı, İşte o skandal görüntüler
FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda skandal! Somalili yarışmacı sahte atlet çıktı, İşte o skandal görüntüler
Hipodromdaki yangın çıkmıştı, bakın yangını kim çıkardı, nerde ve nasıl yakalandı?
Hipodromdaki yangın çıkmıştı, bakın yangını kim çıkardı, nerde ve nasıl yakalandı?
Bir sevindirici haber daha! Pervari'den petrol müjdesi: Sondaj çalışması başladı
Bir sevindirici haber daha! Pervari'den petrol müjdesi: Sondaj çalışması başladı
Adana'da reklam panosu içine giren çocuk mahsur kaldı
Adana'da reklam panosu içine giren çocuk mahsur kaldı
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!