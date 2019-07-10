Zekeriya Öz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEKERİYA ÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1968

Zekeriya Öz kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

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Meslek : Hukuk Adamı

Zekeriya Öz doğum yeri : Bursa

ZEKERİYA ÖZ BİYOGRAFİSİ

Özel yetkili İstanbul cumhuriyet savcısı. Herkes onu Ergenekon savcısı olarak tanıdı.

12 Haziran 2007 Ümraniye’de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunması ile başlayan Ergenekon soruşturmasını yöneten savcılardan biridir.

Zekeriya Öz, 1968 yılında Bursa’da 1951′de Bulgaristan’dan Bursa’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 7 kız kardeşi vardır.

Orta ve lise öğretimini Bursa’da tamamladı. İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını da Avukat Mustafa Noyan’ın yanında yaptı. 1997 yılına kadar Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. 1994 yılında Hakim ve Savcılar Sınavını kazandıktan sonra savcı oldu.

1999 yılının Ağustos ayında kısa dönem askerlik hizmetini yapmak için askere gitti. Ancak aşırı kiloları yüzünden askerliğe elverişsizdir raporu verilerek Mayıs 2000’de terhis edilmiştir.

Zekeriya Öz, savcı olduktan sonra İlk görev yeri Aydın Çine'dir. Sonra iki yıl BitlisMutki'de görev yaptı. Daha sonra Balıkesir, Bigadiç'e atandı.

Zekeriya Öz, 2004 yılında İstanbul, Ümraniye'ye savcı olarak atandı ve 2005 yılında da İstanbul Cumhuriyet Savcısı oldu. Beşiktaş’ta eski adıyla Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yeni adıyla özel yetkilendirilmiş Ağır Ceza Mahkemeleri’ne “özel olarak” tayin edildi.

Savcı Öz’ün Ergenekon’dan önce baktığı en önemli soruşturma, El Kaide’nin Avrupa, Türkiye, İran, Suriye, Pakistan sorumlusu “Louai Sakka” davasıydı. Zekeriya Öz, İsrail gemisine saldırı hazırlığı yaparken yakalanan El Kaide’ci Sakka hakkında hazırladığı iddianameyle dikkatleri üzerine çekti. El Kaide üyesi El Sakka hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu, sinagoglar ve HSBC'ye, bombalı saldırı düzenleyen El Kaide militanları Azad Ekinci ve Abdülkadir Karakuş'un Suriye'ye Sakka'nın yanına gittiğini tespit etti.

12 Haziran 2007 Ümraniye’de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunması ile başlayan Ergenekon soruşturmasını yöneten savcılardan biridir.

HSYK, adli yargı kararnamesiyle Ergenekon davasına bakan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ü, özel yetkilerini alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atadı.

Zekeriya Öz, ilk evliliğini üniversite biter bitmez yaptı ancak, boşanıp başka biri ile evlendi. Son eşinden 3 kızı vardır.