Zeki Rıza Sporel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ZEKİ RIZA SPOREL KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Şubat.1898 Ölüm tarihi : 03.Kasım.1969

Zeki Rıza Sporel kaç yaşında öldü : 71

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Futbolcu

Zeki Rıza Sporel doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

ZEKİ RIZA SPOREL BİYOGRAFİSİ

Forma giydiği 352 lig maçında 470 gol kaydederek kırılması imkansız bir rekora imza atan Türk futbolcu. Türk futbol tarihinin en ünlü isimlerinden birisi olan Sporel, aktif futbol hayatını noktalamasının ardından Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Klübü’nde başkan olarak görev almış ve de siyasete atılarak Rize Milletvekilliği görevinde bulunmuştur.

Zeki Rıza Sporel, 28 Şubat 1898 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşta futbolla ilgilenmeye başlayan Sporel, uzun süre Fenerbahçe Genç Takımı’nda top koşturduktan sonra, 1915-1916 sezonunda Fenerbahçe A Takımı’nın kadrosuna katılarak profesyonel oldu.

19 yıl boyunca aralıksız Fenerbahçe formasını giyen Sporel, bu zaman zarfında topam 352 lig maçına çıktı ve bu maçlarda 470 gol kaydederek kırılması zor bir rekora imza attı. Halen Fenerbahçe tarihinde en fazla gol kaydetmiş olan futbolcu ünvanını elinde bulunduran Sporel, 12 Şubat 1931 tarihinde gerçekleşen Anadolu lig maçında attığı 8 golle bir maçta en fazla gol atan profesyonel Türk futbolcu ünvanını elinde bulundurmakta, Galatasaray ve Beşiktaş’a attığı 4’er gol ile bu derbilerde 70 yıldır geçilemeyen skorlar elinde tutmaktadır.

Türk Milli Takımı’nın yer aldığı ilk uluslararası maç olan 26 Ekim 1923 tarihli Romanya – Türkiye maçında iki gol kaydederek Milli Takım’ın tarihindeki ilk golleri atan Sporel, 19 yılında oynanan San Marino –Türkiye maçında attığı 4 golle bir maçta en fazla gol atan milli futbolcu oldu; bu ünvanı halen geçilemedi. Zeki Sporel, forma giydiği 16 milli maçta, toplam 15 gol kaydetti.

Aktif futbol hayatını noktalamasının ardından Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Klübü’nde başkanlık görevlerini üstlenen Sporel, 1950 yılında, Demokrat Parti’den Rize Milletvekili seçilerek bir dönem bu görevi de üstlendi. Zeki Rıza Sporel, 3 Kasım 1969 tarihinde, İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Kardeşleri ünlü futbolcular Hasan Kamil Sporel ve Arif Sporel’dir.